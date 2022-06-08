Майерс: почему просто не признать, что Карри так же хорош, как и величайшие игроки НБА?

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс высказался по поводу лидера команды Стефена Карри.

«Это так печально, что нам приходится защищать его. Этот парень уже состоялся. Забудьте об этом финале. Ему уже давно не надо никому ничего доказывать.

Я посмотрел его статистику, она потрясающая. Но почему все удивляются? Почему просто не признать, что он так же хорош, как и величайшие игроки НБА? Тогда что вы смотрите? На что вы смотрите? Он делал это всю карьеру, это его шестой финал за восемь лет. Разве мы не наблюдали за ним? Разве мы не наблюдали за ним в течение регулярного сезона?

Я не знаю, что это, зависть? Что заставляет людей не замечать того, что он делает, и неохотно хвалить его», — приводит слова Майерса NBC Sports.