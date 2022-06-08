Ватутин: Итудис — самый успешный тренер в новейшей истории ЦСКА
Поделиться
Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался по поводу бывшего тренера команды Димитриса Итудиса.
«В наших отношениях были разные моменты, но никто не станет спорить, что это самый успешный тренер в новейшей истории ЦСКА.
Знаю, он очень хотел выиграть и уйти красиво. Но не всегда получается взять титул на заказ, хотя мы и вели в серии c «Зенитом» со счётом 3-1. Надо помнить не только последний матч, надо помнить все восемь лет, которые он провёл в ЦСКА. Насколько он был предан команде, насколько отдавался любимому делу.
О Димитрисе остаются только хорошие воспоминания. Могу сказать ему ещё раз огромное спасибо. Он вписал своё имя в историю клуба золотыми буквами», — приводят слова Ватутина «Известия».
Комментарии
- 8 июня 2022
-
16:22
-
15:18
-
13:43
-
12:52
-
12:08
-
10:51
-
09:30
-
00:36
- 7 июня 2022
-
23:36
-
22:52
-
21:34
-
20:30
-
20:02
-
19:35
-
18:45
-
17:57
-
17:15
-
16:31
-
16:04
-
14:59
-
13:59
-
12:59
-
11:16
-
10:18
-
09:21
-
01:34
- 6 июня 2022
-
23:52
-
22:57
-
21:52
-
20:49
-
19:59
-
18:46
-
18:21
-
17:48
-
16:35
Партнерский контент