«Нужно соблюдать диету». Макколлум — о восстановлении Зайона Уильямсона после травмы

Защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум высказался о ситуации с восстановлением одноклубника Зайона Уильямсона после травмы.



«Травмы — это часть игры. Нужно позаботиться о мелочах: о режиме, о количестве воды, выпитой за день, о выполнении разминки, пользовании массажем. Позволяет ли твой режим сохранять тело в отличной форме для игры дома и на выезде? Вот что действительно важно.



Для парней, которые уже травмировались, важно понимание того, как правильно восстанавливаться. Диета, которую нужно строго соблюдать. Личный повар, который следит за твоим питанием. Все эти мелочи дают тебе шансы добиться успеха. Нельзя избежать травм, но можно добиться того, чтобы они не усугублялись», — приводит слова Макколлума ESPN.



Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА и пропустил сезон. В прошлом сезоне он набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».



В декабре прошлого года Уильямсон присутствовал на матче своей команды с «Хьюстон Рокетс», чем привлёк взоры многих фанатов, обративших внимание на его физическую форму. Впоследствии журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что вес игрока сейчас составляет 330 фунтов (150 кг).