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Стефен Карри лидирует в гонке за звание MVP финала НБА

Стефен Карри лидирует в гонке за звание MVP финала НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри возглавляет рейтинг самых ценных игроков финальной серии этого сезона НБА по версии официального сайта лиги.

В первых двух матчах финальной серии Карри набирал в среднем 31,5 очка, а также совершал 5,5 подбора и отдавал 4,5 результативной передачи. На втором месте располагается другой игрок калифорнийского клуба — Джордан Пул, набирающий в среднем 13,0 очков, совершающий 2,0 подбора и отдающий 2,5 результативной передачи.

Третье место в этом списке также занимает игрок «Уорриорз» Кевон Луни.

Лучшие игроки «Бостон Селтикс» — Джейсон Тейтум и Джейлен Браун — расположились на четвёртой и пятой позициях соответственно.

Напомним, после двух матчей счёт в серии — 1-1.

«Бостон» — «Голден Стэйт», 3-й матч. Стефен Карри повторит на бис «Бостон» — «Голден Стэйт», 3-й матч. Стефен Карри повторит на бис
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