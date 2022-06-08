Стефен Карри лидирует в гонке за звание MVP финала НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри возглавляет рейтинг самых ценных игроков финальной серии этого сезона НБА по версии официального сайта лиги.
В первых двух матчах финальной серии Карри набирал в среднем 31,5 очка, а также совершал 5,5 подбора и отдавал 4,5 результативной передачи. На втором месте располагается другой игрок калифорнийского клуба — Джордан Пул, набирающий в среднем 13,0 очков, совершающий 2,0 подбора и отдающий 2,5 результативной передачи.
Третье место в этом списке также занимает игрок «Уорриорз» Кевон Луни.
Лучшие игроки «Бостон Селтикс» — Джейсон Тейтум и Джейлен Браун — расположились на четвёртой и пятой позициях соответственно.
Напомним, после двух матчей счёт в серии — 1-1.
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