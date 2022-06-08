Кайри Ирвинг может подписать новый контракт с «Бруклином» с 15-процентными бонусами

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг может подписать новый контракт с клубом на условиях неполной гарантии, сообщает New York Post.



«Скорее всего, он останется. Я бы дал ему такую же зарплату, как сейчас. Они могут предложить ему контракт ниже максимального с бонусами, которые позволяют достичь максимума. В этом году бонусы ограничены 15 процентами от зарплаты за год. Ему придётся отказаться от опции игрока и договориться о новом контракте на этих условиях», — сообщил неназванный функционер НБА.



У Ирвинга есть опция продления контракта с клубом на следующий сезон, а сам Кайри неоднократно говорил, что намерен остаться в «Нетс». При этом сам клуб не намеревается продлевать соглашение с игроком на длительный срок из-за непредсказуемости его поведения.



Напомним, Ирвинг отказывался проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не мог длительное время принимать участия в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри также и от выездных встреч, однако потом позволила ему принимать в них участие.



Напомним, «Бруклин» выбыл по итогам первого раунда плей-офф НБА, уступив «Бостон Селтикс». Баскетболисты «Нетс» не выиграли ни одного матча серии.

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