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Агент Лукича опроверг информацию об интересе ЦСКА к тренеру

Агент Лукича опроверг информацию об интересе ЦСКА к тренеру
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Бурган Назиров, агент главного тренера сборной России и «Нижнего Новгорода» Зорана Лукича, опроверг информацию об интересе ЦСКА к специалисту.

«У Зорана действующий контракт с «Нижним Новгородом». Он спокойно готовится к новому сезону. От ЦСКА не поступало никаких предложений», — приводит слова Назирова «Спорт-экспресс».

Зоран Лукич возглавляет «Нижний Новгород» уже 11 сезонов. В 2014 году он вывел нижегородцев в Евролигу, но покинул клуб, подписав контракт с турецким «Банвитом». В 2017 году сербский специалист вернулся в систему российского клуба.

Напомним, 6 июня ЦСКА официально объявил об уходе Димитриса Итудиса с поста главного тренера. Ожидается, что Итудис продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».

«Мы с ЦСКА решили пойти разными путями». Прощальная пресс-конференция Димитриса Итудиса «Мы с ЦСКА решили пойти разными путями». Прощальная пресс-конференция Димитриса Итудиса
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