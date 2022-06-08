Агент Лукича опроверг информацию об интересе ЦСКА к тренеру

Бурган Назиров, агент главного тренера сборной России и «Нижнего Новгорода» Зорана Лукича, опроверг информацию об интересе ЦСКА к специалисту.



«У Зорана действующий контракт с «Нижним Новгородом». Он спокойно готовится к новому сезону. От ЦСКА не поступало никаких предложений», — приводит слова Назирова «Спорт-экспресс».



Зоран Лукич возглавляет «Нижний Новгород» уже 11 сезонов. В 2014 году он вывел нижегородцев в Евролигу, но покинул клуб, подписав контракт с турецким «Банвитом». В 2017 году сербский специалист вернулся в систему российского клуба.



Напомним, 6 июня ЦСКА официально объявил об уходе Димитриса Итудиса с поста главного тренера. Ожидается, что Итудис продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».