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Тейтум хотел быть выбранным «Лейкерс» на драфте НБА

Тейтум хотел быть выбранным «Лейкерс» на драфте НБА
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Форвард команды НБА «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум признался, что хотел быть выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» на драфте НБА 2017 года.

«Лейкерс» были моей любимой командой, а Коби Брайант — любимым игроком. Невероятно, что у «Лейкерс» был второй выбор на драфте. Я был так близок к осуществлению своей мечты. Но в тот момент мне казалось, что они вообще не хотят иметь со мной ничего общего", — приводит слова Джейсона Тейтума ESPN.

Тейтум получил приз MVP финала Восточной конференции. Эта награда в НБА вручалась впервые.

Напомним, на данный момент счёт в серии 1-1. Следующий матч между «Селтикс» и «Уорриорз» состоится в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся в четверг, 9 июня, в 4:00 мск.

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