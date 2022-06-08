Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Победитель третьего матча финала НБА при счёте 1-1 выиграл титул в 82,1% случаев

Победитель третьего матча финала НБА при счёте 1-1 выиграл титул в 82,1% случаев
Комментарии

Победители третьего матча финальной серии НБА при счёте 1-1 в 82,1 проценте случаев выигрывали титул, сообщает NBA Communication. Всего в истории такой случай был 41 раз, и в 32 случаях победу в серии одерживала команда, выигрывавшая третий матч серии.

Напомним, в ночь на 6 июня состоялся второй матч финальной серии плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 107:88. Эта победа позволила хозяевам сравнять счёт в серии (1-1).

Ещё одна интересная статистика говорит о том, что «Бостон» в нынешнем плей-офф выигрывал шесть матчей подряд после поражений.

Следующий матч между командами состоится уже в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся сегодня, 9 июня, в 4:00 мск.

«Бостон» — «Голден Стэйт», 3-й матч. Стефен Карри повторит на бис «Бостон» — «Голден Стэйт», 3-й матч. Стефен Карри повторит на бис
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022