Победитель третьего матча финала НБА при счёте 1-1 выиграл титул в 82,1% случаев

Победители третьего матча финальной серии НБА при счёте 1-1 в 82,1 проценте случаев выигрывали титул, сообщает NBA Communication. Всего в истории такой случай был 41 раз, и в 32 случаях победу в серии одерживала команда, выигрывавшая третий матч серии.



Напомним, в ночь на 6 июня состоялся второй матч финальной серии плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 107:88. Эта победа позволила хозяевам сравнять счёт в серии (1-1).

Ещё одна интересная статистика говорит о том, что «Бостон» в нынешнем плей-офф выигрывал шесть матчей подряд после поражений.

Следующий матч между командами состоится уже в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся сегодня, 9 июня, в 4:00 мск.