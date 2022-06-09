В «Финиксе» скрыли вспышку короновируса в серии с «Далласом»

В «Финикс Санз» скрыли вспышку короновируса в команде в серии плей-офф Западной конференции с «Даллас Маверикс», сообщает The Athletic.
По информации источника, во время прохождения серии между командами в клубе было заражено сразу шесть сотрудников и один игрок, но никто ни о чём не сообщил. Данный поступок нарушает протокол НБА о здоровье и безопасности.
В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 123:90, благодаря чему им удалось победить соперников в этой серии – 4:3. В прошлом матче «Даллас» тоже победил. Тогда они обыграли соперников со счётом 113:86.
Серия между командами была окончена после этого матча со счётом 4-3 в пользу «Маверикс». Команда вышла в финал плей-офф Западной конференции НБА.
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