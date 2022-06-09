«Бостон» вышел вперёд в серии с «Голден Стэйт»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся третий матч финальной серии плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:100. Эта победа позволила хозяевам выйти вперёд в серии (2-1).
Самым результативным игроком «Бостона» стал защитник из США Джейлен Браун, набравший 27 очков, девять подборов и пять передач. Самыми результативными у «Уорриорз» стали американский защитник Стефен Карри (29 очков, четыре подбора и две передачи) и защитник Клэй Томпсон, у которого на счету 25 очков, три подбора и три передачи.
Следующий матч между командами состоится также в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся в субботу, 11 июня, в 4:00 мск.
НБА - плей-офф. Финал. 3-й матч
09 июня 2022, четверг. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
116 : 100
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бостон Селтикс: Браун - 27, Тейтум - 26, Смарт - 24, Хорфорд - 11, Уильямс - 10, Уильямс - 8, Уайт - 7, Притчард - 3, Корнет, Морган, Несмит, Стаускас, Тайс, Фиттс, Хозер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Томпсон - 25, Уиггинс - 18, Пул - 10, Луни - 6, Портер - 6, Грин - 2, Пэйтон II - 2, Бьелица, Игуодала, Куминга, Ли, Муди, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
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