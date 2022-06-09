Грин поднялся на девятую строчку по числу ассистов в плей-офф НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин занял девятое место по числу результативных передач в истории финальных серий плей-офф НБА. Для Грина это прогресс, ранее форвард располагался на десятой строчке в данном рейтинге. Баскетболист опередил по этому показателю Джона Хавличека (195 ассистов).



Как сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации, рекорд по результативным передачам в финалах плей-офф принадлежит легендарному игроку Мэджику Джонсону (584).

Лучшим из действующих игроков по этому показателю является Леброн Джеймс, который занимает второе место и не смог квалифицироваться в плей-офф НБА в этом сезоне со своей командой «Лос-Анджелес Лейкерс». Всего за карьеру он отдал 430 ассистов.