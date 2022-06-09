Карри вошёл в топ-10 по перехватам в истории финалов плей-офф НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вышел на десятое место по числу перехватов в истории финалов плей-офф НБА.
Карри обошёл Роберта Хорри, у которого 49 баллов по данному показателю. Теперь у разыгрывающего «Уорриорз» 51 перехват. Примечательно, что Дрэймонд Грин занимает строчку выше (52).
Рекорд по перехватам установил Мэджику Джонсону (102). Лучшим из действующих баскетболистов по этому показателю является тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (93), который занимает второе место.
Сегодня в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся третий матч финальной серии плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:100. Эта победа позволила хозяевам выйти вперёд в серии (2-1).
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