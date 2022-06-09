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Карри высказался о своих шансах сыграть в четвёртом матче с «Бостоном» после повреждения

Карри высказался о своих шансах сыграть в четвёртом матче с «Бостоном» после повреждения
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри получил повреждение по ходу третьего матча финальной серии НБА с «Бостоном» (100:116).

Во время четвёртой четверти Эл Хорфорд упал на голеностоп Карри во время борьбы за мяч.

«Со мной всё будет нормально. Момент получился болезненным, но я буду в порядке. Посмотрим, что будет с ногой в пятницу, будем готовиться.

Не думаю, что пропущу матч. Надо воспользоваться теми 48 часами, что у нас есть, чтобы подготовиться», — приводит слова Карри ESPN.

В этом матче Карри набрал 31 очко, четыре подбора, две передачи и два перехвата.

Следующий матч между командами состоится также в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся в субботу, 11 июня, в 4:00 мск.

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