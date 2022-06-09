Хорфорд высказался об эпизоде, в котором он нанёс повреждение Карри
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Центровой «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд дал комментарий по поводу эпизода, произошедшего в третьем матче финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (116:100).
Напомним, во время четвёртой четверти Хорфорд упал на голеностоп Стефена Карри во время борьбы за мяч, в результате чего лидер «Голден Стэйт» получил повреждение.
«Это никак не связано со Стефом. Я увидел мяч и прыгнул за ним.
Мы боремся за победу. Не думаю, что это спорная ситуация, в которой можно что-то обсуждать», — сказал Хорфорд после матча.
В этом матче Карри набрал 31 очко, сделал четыре подбора, две передачи и два перехвата.
Следующий матч между командами состоится также в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся в субботу, 11 июня, в 4:00 мск.
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