Гэри Пэйтон II: я пытался устроиться видеокоординатором, чтобы остаться в «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Гэри Пэйтон II рассказал об отчаянном желании остаться в команде после наступления межсезонья 2020-2021. Игрок был готов работать видеокоординатором.

«Они говорили мне, что у меня мало шансов попасть в команду, поэтому я просто пытался — у них была открыта вакансия координатора видео, и я пытался попасть на эту работу, пытался попросить об интервью для этой работы, просто оставаться с этой командой, быть с командой и посмотреть, смогу ли я ей помочь. И вы никогда не знаете, в какой момент может появиться тот 10-дневный перерыв между игрой и между той видеокоординационной комнатой.



Так что я просто остался при том, что у меня было, а следующее, что случилось, они позвонили и сказали, что я остаюсь. Больше никакой работы по координации видео», — приводит слова Пэйтона ESPN.