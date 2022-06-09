Гэри Пэйтон II: я пытался устроиться видеокоординатором, чтобы остаться в «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Гэри Пэйтон II рассказал об отчаянном желании остаться в команде после наступления межсезонья 2020-2021. Игрок был готов работать видеокоординатором.
«Они говорили мне, что у меня мало шансов попасть в команду, поэтому я просто пытался — у них была открыта вакансия координатора видео, и я пытался попасть на эту работу, пытался попросить об интервью для этой работы, просто оставаться с этой командой, быть с командой и посмотреть, смогу ли я ей помочь. И вы никогда не знаете, в какой момент может появиться тот 10-дневный перерыв между игрой и между той видеокоординационной комнатой.
Так что я просто остался при том, что у меня было, а следующее, что случилось, они позвонили и сказали, что я остаюсь. Больше никакой работы по координации видео», — приводит слова Пэйтона ESPN.
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