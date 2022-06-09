Спахия официально покинул «Басконию»

Хорватский специалист Невен Спахия покинул «Басконию». Ранее сообщалось, что «Баскония» договорилась о подписании контракта с Жоаном Пеньярройей, который станет главным тренером команды в новом сезоне.
Спахия тренировал испанскую команду на протяжении 53 официальных матчей, в которых одержал 27 побед.
«Баскония» заняла девятое место в Евролиге и только что завершила выступление в Лиге ACB. Баски проиграли в полуфинальной серии из пяти матчей мадридскому «Реалу» со счётом 0-3.
До остановки в Витории Спахия работал в Китае в команде «Шанхай Шаркс». В сезоне 2019-2020 он был ассистентом в команде «Мемфис Гриззлиз». За свою тренерскую карьеру 59-летний специалист руководил такими известными европейскими баскетбольными клубами, как «Летувос Ритас», «Маккаби», «Валенсия», «Цибона» и «Фенербахче».
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