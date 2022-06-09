«Химки» выплатят Девину Букеру более $ 700 тыс.

Центровой «Фенербахче» Девин Букер выиграл иск против своего бывшего клуба, подмосковных «Химок», в Баскетбольном арбитражном суде (БАТ).

31-летний американец подал иск о выплате зарплаты и процентов, говорится в официальном решении арбитражного суда BAT.

В июне 2020 года Букер и «Химки» подписали контракт с чистой зарплатой в размере $ 1 250 000,00. Эти деньги должны были быть выплачены в течение 10 месяцев ежемесячными платежами в размере $ 125 000,00. Однако «Химки» постоянно задерживали выплату оговоренной ежемесячной зарплаты. Таким образом, BAT постановил, что российский клуб должен выплатить Букеру $ 712 424,74.



Кроме того, «Химкам» было предписано выплатить Букеру € 13 тыс. за судебные издержки и расходы.