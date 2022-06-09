«Химки» выплатят Девину Букеру более $ 700 тыс.
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Центровой «Фенербахче» Девин Букер выиграл иск против своего бывшего клуба, подмосковных «Химок», в Баскетбольном арбитражном суде (БАТ).
31-летний американец подал иск о выплате зарплаты и процентов, говорится в официальном решении арбитражного суда BAT.
В июне 2020 года Букер и «Химки» подписали контракт с чистой зарплатой в размере $ 1 250 000,00. Эти деньги должны были быть выплачены в течение 10 месяцев ежемесячными платежами в размере $ 125 000,00. Однако «Химки» постоянно задерживали выплату оговоренной ежемесячной зарплаты. Таким образом, BAT постановил, что российский клуб должен выплатить Букеру $ 712 424,74.
Кроме того, «Химкам» было предписано выплатить Букеру € 13 тыс. за судебные издержки и расходы.
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