Томпсон: мы уже играли перед невоспитанными людьми. Они никак не повлияли на исход

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал о том, что поведение болельщиков «Бостон Селтикс» никак не отразилось на игре его команды в третьем матче финальной серии НБА (100:116).

Во время игры фанаты скандировали различные оскорбительные кричалки. Больше всех досталось Дрэймонду Грину, которого болельщики задевали на протяжении всей встречи.

«Болельщики не были фактором. Ранее мы уже играли перед невоспитанными людьми.



Скандировать матерные кричалки, когда на трибунах в любом случае есть дети? Вполне достойно. Отличная работа, Бостон», — приводит слова Томпсона Fadeaway World.

Следующий матч между командами состоится также в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся в субботу, 11 июня, в 4:00 мск.