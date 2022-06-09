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Инсайдер: Зайон Уильямсон в феноменальной форме

Инсайдер: Зайон Уильямсон в феноменальной форме
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Инсайдер Брэндон Робинсон рассказал о восстановлении игрока «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона после травмы.

«Зайон Уильямсон после завершения сезона постоянно работает в тренировочном лагере «Пеликанс». От тех людей, кто видел его, я слышал, что он находится в феноменальной форме. Зайон пытался доказать лиге и товарищам по команде, что был на 100% готов к игре в этом сезоне. Сейчас есть ощущение, что он снова будет той силой, которой был два года назад», — написал Робинсон в своих социальных сетях.

Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА и пропустил сезон. В прошлом сезоне он набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».

В декабре прошлого года Уильямсон присутствовал на матче своей команды с «Хьюстон Рокетс», чем привлёк взоры многих фанатов, обративших внимание на его физическую форму. Впоследствии журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что вес игрока сейчас составляет 330 фунтов (150 кг).

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