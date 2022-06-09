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Перкинс: Дрэймонд Грин больше готовился к своему подкасту после игры, чем к самой игре

Перкинс: Дрэймонд Грин больше готовился к своему подкасту после игры, чем к самой игре
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Бывший игрок НБА, а ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс поделился мнением о выступлении форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина в третьем матче финальной серии НБА с «Бостон Селтикс».

«Думаю, Дрэймонд больше готовился к своему подкасту после игры, чем к самой игре. Просто наблюдение, не слушайте меня», — написал Перкинс в своих социальных сетях.

Грин по итогам матча набрал два очка, совершил четыре подбора и отдал три результативные передачи.

Встреча закончилась победой «Бостона» со счётом 116:100. Эта победа позволила «Бостону» выйти вперёд в серии (2-1).

Следующий матч между командами состоится также в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся в субботу, 11 июня, в 4:00 мск.

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