Стефен Карри избежал серьёзной травмы
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри избежал серьёзных проблем с голеностопом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях. Игроку не потребуется МРТ-обследование.
Карри будет присутвововать на следующей тренировке «Голден Стэйт Уорриорз». При этом в команде рассчитывают на участие своего лидера в четвёртом матче финальной серии плей-офф НБА с «Бостон Селтикс».
Напомним, во время четвёртой четверти третьего матча финала Эл Хорфорд упал на голеностоп Карри во время борьбы за мяч.
В этом матче Карри набрал 31 очко, сделал четыре подбора, две передачи и два перехвата.
Следующий матч между командами состоится также в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся в субботу, 11 июня, в 4:00 мск.
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