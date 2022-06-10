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Леброн Джеймс: хочу стать владельцем команды в Лас-Вегасе

Леброн Джеймс: хочу стать владельцем команды в Лас-Вегасе
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что хотел бы стать владельцем команды НБА в Лас-Вегасе.

«Я хотел бы купить команду, конечно. Я хотел бы стать владельцем команды в Вегасе», — сказад Леброн Джеймс в эфире шоу UNINTERRUPTED.

Ранее СМИ сообщали, что лигу ждёт расширение в 2024 году после истечения срока действующего коллективного соглашения, однако комиссар НБА Адам Сильвер опроверг эти слухи.

Как сообщалось, Национальная баскетбольная ассоциация выбрала Сиэтл и Лас-Вегас в качестве кандидатов на расширение.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим заработать $ 1 млрд.

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