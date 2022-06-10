Защитник сборной России Михаил Кулагин может вернуться в «Нижний Новгород»

Защитник национальной команды России Михаил Кулагин может вновь оказаться в «Нижнем Новгороде». Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент». По сведениям источника, нижегородцы в настоящее время пытаются договориться с Михаилом о новом соглашении.



Кроме того, в услугах Кулагина-младшего заинтересованы «Парма» и МБА.



В 15 матчах нынешнего сезона регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Кулагин в среднем набирал 8,6 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 1,8 передачи. В 1/4 финала соревнований «Нижний Новгород» в трёх встречах уступил ЦСКА.



С 2015 по 2020 год Кулагин выступал за ЦСКА. В составе армейцев он дважды становился чемпионом Евролиги и четырежды выигрывал Единую лигу ВТБ.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа: