Гомельский назвал ошибку Итудиса, которая стоила ЦСКА победы в финале Единой лиги ВТБ

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский объяснил, что стало ключевым моментом в исходе заключительного матча финальной серии Единой лиги ВТБ нынешнего сезона между ЦСКА и «Зенитом».



По мнению Гомельского, победу «Зенита» предопределила ошибка греческого специалиста Димитриса Итудиса, который ошибся с выбором состава на четвёртую десятиминутку.



«Абсолютно необъяснимый состав пятёрки, которая начала заключительную четверть», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



В нынешнем сезоне «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) клуб из Санкт-Петербурга обыграл ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но в дальнейшем петербуржцы сумели одержать победы в трёх матчах подряд, что позволило им одержать победу в финальном противостоянии. Вскоре после поражения в финале Итудис покинул пост наставника ЦСКА.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: