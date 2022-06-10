Евгений Пашутин покинул «Уралмаш» и может перейти в «Парму»

Евгений Пашутин, который в минувшем сезоне возглавлял «Уралмаш», является основным кандидатом на пост главного тренера пермской «Пармы», сообщает телеграм-канал «Свободный агент». «МК Екатеринбург» подтверждает, что 53-летний российский специалист покинул уральский клуб.
Пашутин принял «Уралмаш» в январе этого года и привёл екатеринбургскую команду к победе в Суперлиге-1, выиграв 23 матча подряд. Ранее тренер возглавлял «Локомотив-Кубань», «Автодор», «Канту», УНИКС, ЦСКА, «Спартак» из Санкт-Петербурга, а также национальную и молодёжную сборные России.
Напомним, по итогам минувшего сезона «Парма» под руководством Вячеслава Шушакова заняла пятое место в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ (10 побед, 8 поражений). В первом раунде плей-офф клуб из Перми уступил «Локомотиву-Кубань» (0-3).
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