БК «Астана» объявил имя нового главного тренера

Казахстанский клуб заключил контракт сроком на один сезон с Олегом Киселёвым, сообщает официальный сайт БК «Астана». На посту главного тренера столичной команды 44-летний российский специалист сменил серба Деяна Парежанина.



Практически всю свою 14-летнюю тренерскую карьеру Киселёв провёл в Казахстане. В сезоне-2015/2016 он привел «Барсов» из Атырау к победе в чемпионате страны. В январе 2017 года россиянин возглавил саратовский «Автодор-2», с которым финишировал шестым в «Финале восьми» Единой молодёжной лиги ВТБ. С 2017 по 2022 год Киселёв возглавлял «Алматинский легион».



По итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Астана» заняла последнее, 10-е место в турнирной таблице, одержав две победы в 18 матчах.