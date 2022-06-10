Прифтис близок к переходу в турецкий клуб

53-летний греческий специалист Димитрис Прифтис, в прошлом сезоне возглавлявший «Панатинаикос», близок к подписанию контракта с турецким «Тофашем» из Бурсы, сообщает BasketNews.
Год назад Прифтис заключил трёхлетнее соглашение с «Панатинаикосом», однако в апреле 2022 года клуб из Афин решил расторгнуть контракт. Ранее грек на протяжении четырёх лет тренировал казанский УНИКС (2017–2021), с которым в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Единой лиги ВТБ, вышел в финал Еврокубка и завоевал путёвку в Евролигу. В 2021 году Прифтис выиграл с «Панатинаикосом» Суперкубок Греции. В 2016 году у руля «Ариса» он был признан тренером года в чемпионате Греции.
По итогам завершившегося сезона «Тофаш» занял девятое место в турецкой Суперлиге (16 побед, 14 поражений) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов ФИБА.
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