Богдан Богданович не поможет Сербии на Евробаскете-2022

Врач сборной Сербии Драган Радованович подтвердил, что атакующий защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович будет вынужден пропустить чемпионат Европы – 2022, который состоится в сентябре.



Ранее Богданович испытывал боль в правом колене, которая усилилась к концу сезона. Несколько недель назад 29-летний баскетболист перенёс операцию. Восстановление может занять более трёх месяцев.



«Мы общаемся практически ежедневно. Операция в клинике в Калифорнии прошла успешно. Он пробудет в США ещё месяц, после чего должен прилететь в Белград», – приводит слова Радовановича BasketNews.



Богданович не сыграет за национальную команду впервые с 2013 года.



На предстоящем Евробаскете-2022 сборная Сербии выступит в группе D, где её соперниками станут Чехия, Польша, Финляндия, Израиль и Нидерланды.



В минувшем сезоне 29-летний Богданович провёл за «Атланту Хоукс» 63 матча в НБА и показал среднюю статистику из 15,1 очка, 4,0 подбора и 3,1 передачи.

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