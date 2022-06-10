Карри сыграет в четвёртом матче финала без ограничений

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр подтвердил, что лидер команды Стефен Карри примет участие в четвёртой игре финала плей-офф НБА без каких-либо ограничений, сообщает репортер ESPN Кендра Эндрюс в соцсети.



Напомним, Карри травмировал левый голеностоп в столкновении с центровым соперников Хорфордом во время четвёртой четверти третьего матча финальной серии против «Бостон Селтикс». Встреча завершилась поражением «Уорриорз» со счётом 100:116. Разыгрывающий заявил, что будет играть в следующем поединке.

«Стеф чувствует себя хорошо. Только что он участвовал в бросковой тренировке и сказал, что готов играть», – рассказал Керр.



«Селтикс» лидируют в серии со счётом 2-1. Четвёртая игра финала плей-офф НБА состоится в Бостоне на паркете «Ти-Ди Гарден» в субботу, 11 июня. Начало – в 4.00 мск.