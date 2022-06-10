Тейтум рассказал, чем вдохновлялся по ходу плей-офф

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум признался, что во время плей-офф текущего сезона вдохновлялся видео с хайлайтами звезды НБА Леброна Джеймса из шестого матча финальной серии «Майами» – «Бостон», который состоялся в 2012 году.



«Когда мы проигрывали 2-3 в серии с «Бакс» и отправились на игру в Милуоки, я пересматривал хайлайты Леброна с шестого матча серии «Майами» – «Бостон». В 2012 году у них были счет и ситуация аналогичны нашей. Он [Джеймс] выдал феноменальную игру – это одна из лучших игр, что я видел в жизни. Когда ты оказываешься в сложном положении, полезно посмотреть на тех, кто справлялся с такими ситуациями до тебя», – приводит слова Тейтума репортер ESPN Малика Эндрюс.



«Селтикс» лидирует в серии с «Уорриорз» со счетом 2-1. Четвертый матч финала плей-офф НБА состоится в Бостоне на паркете «Ти-Ди Гарден» в субботу, 11 июня, в 4:00 мск.

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