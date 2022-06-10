Обнародованы имена 11 игроков, приглашенных в «Зеленую комнату» драфта НБА-2022

Драфт-аналитик, руководитель портала Draftexpress Джонатан Гивони в соцсети объявил фамилии 11 из 15 молодых баскетболистов, которые приглашены в «Зеленую комнату» драфта Национальной Баскетбольной Ассоциации-2022.



Приглашения получили следующие игроки:



Джабари Смит (форвард «Оберна»),

Чет Холмгрен (центровой «Гонзаги»),

Паоло Банкеро (форвард «Дьюка»),

Джейден Айви (защитник «Пердью»),

Киган Мюррэй (форвард «Айовы»),

Шэйдон Шарп (защитник «Кентукки»),

Дайсон Дэниэлс (защитник G-League Team Ignite),

Беннедикт Матурин (форвард «Аризоны»),

Эй Джей Гриффин (форвард «Дьюка»),

Джейлен Дюрен (центровой «Мемфиса»),

Джонни Дэвис (защитник «Висконсина»).



Имена еще четверых приглашенных станут известны на следующей неделе.



«Зеленая комната» – место перед сценой на церемонии драфта НБА, где сидят за столиками лучшие молодые игроки в окружении родных и близких.



Ожидается, что все приглашенные будут выбраны в первом раунде.



В этом году драфт НБА состоится 23 июня в «Барклайс-центре».