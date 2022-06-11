Леброн считает, что смог бы помочь «Майами» и «Голден Стэйт» в нынешнем плей-офф НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что он смог бы помочь в нынешнем розыгрыше плей-офф НБА «Майами Хит» и «Голден Стйэт Уорриорз».



«Если есть команды, на которые, как мне кажется, я бы смог оказать незамедлительное влияние в этом плей-офф, то это «Майами» и «Голден Стэйт». Однозначно», — сказал Леброн Джеймс в эфире шоу The Shop.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим заработать $ 1 млрд. С тех пор как он был задрафтован в 2003 году, нынешний лидер «Лейкерс» заработал порядка $ 370 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.