Кармело Энтони может вернуться в «Нью-Йорк»

Менеджмент «Нью-Йорк Никс» обсуждает потенциальное возвращение форварда Кармело Энтони (38 лет, 201 см), информирует журналист New York Post Марк Берман. По мнению руководства клуба, Энтони – именно тот игрок, который необходим команде.



Трехкратный олимпийский чемпион защищал цвета «Никс» с 2011 по 2017 гг. В общей сложности Энтони сыграл за «Нью-Йорк» 412 матчей, в которых набирал в среднем 24,7 очка, а также делал 7,0 подбора и 3,2 передачи.



В минувшем сезоне 38-летний ветеран выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» со средними показателями 13,3 очка, 4,2 подбора и 1,0 передачи за игру. По завершении чемпионата форвард стал неограниченно свободным агентом.



С 2007 по 2017 гг. Энтони принял участие в 10 из 11 Матчей Всех Звезд НБА, а по итогам сезона-2012/13 стал самым результативным игроком регулярного чемпионата.