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Карри высказался о победе над «Селтикс», позволившей «Уорриорз» сравнять счёт в серии

Карри высказался о победе над «Селтикс», позволившей «Уорриорз» сравнять счёт в серии
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о победе, которую одержала его команда в четвёртом матче серии финала плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» — 107:97 (2-2 в серии).

«Важно было победить на выезде, чтобы вернуть преимущество домашней площадки. Это была тяжёлая победа. Мы должны были дать понять всем, что мы здесь для этого. Неважно, что там были их болельщики — это только нас подпитывало», — сказал Карри на пресс-конференции.

Карри стал самым результативным игроком матча, оформивший дабл-дабл из 43 очков и 10 подборов. Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, показавший лучшую результативность в составе своей команды, набрал почти в два раза меньше очков — их в его активе 23.

Следующая встреча между клубами состоится 14 июня, начало — в 04:00 мск.

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