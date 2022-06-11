Инсайдер: Аткинсон возглавит «Шарлотт Хорнетс»

Кенни Аткинсон, который в минувшем сезоне входил в тренерский штаб Стива Керра в «Голден Стэйт Уорриорз», станет главным тренером «Шарлотт Хорнетс» и подпишет с клубом 4-летний контракт, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в соцсетях.



55-летний специалист вновь возглавит команду НБА спустя два сезона работы ассистентом тренера в «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз».



В среду Аткинсон провёл встречу с официальными лицами «Хорнетс», включая владельца клуба Майкла Джордана. Стороны согласовали назначение бывшего наставника «Бруклин Нетс» на должность главного тренера. Ожидается, что Аткинсон выстроит защиту, а также поможет развивать молодой и талантливый состав «Шарлотт Хорнетс».