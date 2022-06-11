Тренер «Бостона» отреагировал на поражение в 4-м матче финала НБА с «Голден Стэйт»
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в четвёртом матче серии финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (97:107, 2-2 в серии).
«Нам пришлось пройти трудный путь, а теперь будем вынуждены сделать это снова. Очевидно, что всё могло бы быть гораздо проще, если бы мы одержали победу сегодня. Но сейчас счёт в серии 2-2. Мы знаем, что можем справиться, ведь справлялись же раньше», — приводит слова Удоки ESPN US.
Следующий матч «Голден Стэйт» и «Бостон» проведут 14 июня, начало — в 4:00 по московскому времени. Встреча состоится в Сан-Франциско.
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