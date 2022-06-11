Бен Симмонс анонсировал совместный проект с компанией «Феррари». Фото
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Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс разместил новый пост в своих социальных сетях, в котором анонсировал свой совместный проект с итальянским производителем спортивных автомобилей «Феррари».
«Грядёт кое-что особенное», — написал Симмонс.
Фото: Из личного архива Бена Симмонса
Напомним, в нынешнем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».
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