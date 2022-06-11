Леброн Джеймс заинтересован в работе на телевидении после завершения карьеры

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что готов взять пример с игрока НФЛ Тома Брэди, который планирует работать на телевидении после того, как завершит карьеру.



«Конечно, как только я узнал о том, какой он подписал контракт, то тоже захотел так же. Я в теме. Считаю это действительно интересным для себя вариантом. Так я получу и возможность остаться в баскетболе, и при этом делиться пониманием игры с другими. Безусловно, в первую очередь я всегда хотел бы быть связан с баскетболом», — сказал Леброн в шоу The Shop.



Леброн Джеймс выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года. Журнал Forbes сообщил, что Леброн стал первым действующим игроком НБА, чьё состояние превысило $ 1 миллиард.