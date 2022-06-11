Лидер ЦСКА может вернуться в команду, откуда он переходил к армейцам

Центровой ЦСКА Никола Милутинов близок к переходу в «Олимпиакос». Об этом в своих социальных сетях, ссылаясь на издание La Repubblica, рассказал инсайдер Алессандро Маджи.
Милутинов перешёл в ЦСКА как раз из «Олимпиакоса». В греческом клубе он провёл 5 сезонов.
В нынешнем сезоне ЦСКА впервые за долгое время не стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финальной серии армейцы уступили «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга, в свою очередь, впервые в истории стал победителем турнира. Напомним, после четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но в дальнейшем петербуржцы сумели одержать победы в трёх матчах подряд, что позволило им одержать победу в финальном противостоянии. Вскоре после поражения в финале Итудис покинул пост наставника ЦСКА.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
- 11 июня 2022
-
14:46
-
14:30
-
13:48
-
13:20
-
13:04
-
12:11
-
11:34
-
11:08
-
10:58
-
09:43
-
06:34
-
01:11
-
00:45
-
00:12
- 10 июня 2022
-
23:41
-
23:19
-
23:02
-
21:55
-
21:34
-
21:06
-
20:36
-
20:08
-
19:37
-
18:47
-
18:15
-
17:57
-
17:17
-
17:16
-
16:45
-
16:15
-
16:01
-
15:30
-
14:40
-
13:47
-
12:39