Лидер ЦСКА может вернуться в команду, откуда он переходил к армейцам

Центровой ЦСКА Никола Милутинов близок к переходу в «Олимпиакос». Об этом в своих социальных сетях, ссылаясь на издание La Repubblica, рассказал инсайдер Алессандро Маджи.



Милутинов перешёл в ЦСКА как раз из «Олимпиакоса». В греческом клубе он провёл 5 сезонов.



В нынешнем сезоне ЦСКА впервые за долгое время не стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финальной серии армейцы уступили «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга, в свою очередь, впервые в истории стал победителем турнира. Напомним, после четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но в дальнейшем петербуржцы сумели одержать победы в трёх матчах подряд, что позволило им одержать победу в финальном противостоянии. Вскоре после поражения в финале Итудис покинул пост наставника ЦСКА.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: