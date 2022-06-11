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Лидер ЦСКА может вернуться в команду, откуда он переходил к армейцам

Лидер ЦСКА может вернуться в команду, откуда он переходил к армейцам
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Центровой ЦСКА Никола Милутинов близок к переходу в «Олимпиакос». Об этом в своих социальных сетях, ссылаясь на издание La Repubblica, рассказал инсайдер Алессандро Маджи.

Милутинов перешёл в ЦСКА как раз из «Олимпиакоса». В греческом клубе он провёл 5 сезонов.

В нынешнем сезоне ЦСКА впервые за долгое время не стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финальной серии армейцы уступили «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга, в свою очередь, впервые в истории стал победителем турнира. Напомним, после четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но в дальнейшем петербуржцы сумели одержать победы в трёх матчах подряд, что позволило им одержать победу в финальном противостоянии. Вскоре после поражения в финале Итудис покинул пост наставника ЦСКА.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

«Мы с ЦСКА решили пойти разными путями». Прощальная пресс-конференция Димитриса Итудиса «Мы с ЦСКА решили пойти разными путями». Прощальная пресс-конференция Димитриса Итудиса
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