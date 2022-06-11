«Он невежливый и не уважает нас». Тренер «Ховентуда» – о Ясикявичюсе

Главный тренер «Ховентуда» Карлес Дуран выразил недовольство коллегой из «Барселоны» Шарунасом Ясикявичюсом, который во время выступления на послематчевой пресс-конференции ни слова не сказал о сопернике.
В четвертой игре полуфинала плей-офф чемпионата Испании «Барселона» на выезде одержала победу над «Ховентудом» со счетом 63:60, выиграла серию 3-1 и вышла в финал ACB.
«Не думаю, что он [Ясикявичюс] ценит и уважает нас. На пресс-конференции он говорил только о своей команде. Бесспорно, это невежливо. Считаю, что «Барселона» – отличная команда, и они показали, что лучше нас. «Барса» и «Реал» – сильнейшие в этом сезоне. Желаю «Барсе» победы, ведь мы предпочитаем проиграть чемпиону. Но Ясикявичюс проявил к нам неуважение.
Для «Ховентуда» прекрасный результат – завершить сезон, пропустив вперед только мадридский «Реал» и «Барсу», ведь четыре года назад мы были на грани исчезновения. Мы собрали 10 тысяч болельщиков и своими успехами обязаны домашним трибунам. Спустя несколько лет мы будем вспоминать этот сезон как чудесный», – цитирует Дурана BasketNews.
В финальной серии ACB до 3-х побед «Барселона» встретится с «Реалом». Первый матч пройдет в столице Каталонии на паркете «Палау Блауграна» в понедельник, 13 июня, в 22:00 мск.
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