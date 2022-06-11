Стив Керр: когда закончу тренировать, то просто скажу: «Спасибо, Стефен Карри»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр оценил игру Стефена Карри в четвёртом матче финальной серии с «Бостон Селтикс».



«В Карри сочетаются характер, умения и уровень физической готовности. Всё это объединяется в одном игроке и делает его особенным. Он всегда предан команде. Со Стефеном очень легко работать, и в каждой игре он облегчает жизнь своим партнёрам по команде. Когда закончу тренировать, то оглянусь назад и просто скажу: «Спасибо, Стефен Карри». Особенный игрок и особенный человек», — приводит слова Керра пресс-служба клуба.



Стефен Карри в четвёртом матче серии с «Селтикс» набрал 43 очка и сделал 10 подборов. «Голден Стэйт» одержал победу 107:97 и сравнял счёт в серии — 2-2.