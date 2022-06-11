Леброн в трёх словах описал игру Карри в четвёртом матче финала НБА с «Бостоном»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о выступлении разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в четвёртом матче серии финала плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» (107:97, 2-2 в серии).



«Шеф (Шеф Карри — прозвище Карри. — Прим. «Чемпионата») творит невероятное», — написал Леброн.



В четвёртом матче серии финала плей-офф НБА Карри набрал 43 очка, став самым результативным игроком в составе обеих команд. Лучшим у «Бостона» стал форвард Джейсон Тейтум, набравший 23 очка. Следующая встреча между клубами пройдёт 14 июня, начало — в 4:00 по московскому времени.

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