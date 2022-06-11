Леброн объяснил, что отличает Дончича от других баскетболистов
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, что, в его представлении, делает разыгрывающего защитника «Даллас Маверикс» Луку Дончича особенным. Ранее Леброн называл его своим любимым игроком до 25 лет.
«Что делает его особенным? Его габариты. Этот парень просто огромен: шесть футов восемь дюймов, вес — 225 фунтов, он здорово чувствует мяч и, что более важно, считывает происходящее на площадке. Этот парень может контролировать матч», — сказал Леброн на канале UNINTERRUPTED в YouTube.
В нынешнем сезоне Дончич принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 28,4 очка, 9,1 подбора и 8,7 передачи.
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