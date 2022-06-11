Милутинов может вернуться в «Олимпиакос»
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Центровой московского ЦСКА Никола Милутинов (27 лет, 212 см) близок к подписанию соглашения с греческим «Олимпиакосом», сообщает инсайдер Алессандро Маджи в соцсетях со ссылкой на La Repubblica.
Серб защищал цвета «Олимпиакоса» на протяжении пяти сезонов перед переходом в ЦСКА в 2020 году. У Милутинова действующий контракт с московским клубом. Однако вице-чемпиону Единой лиги ВТБ будет сложно сохранить центрового, поскольку российские команды в следующем сезоне не примут участия в европейских соревнованиях.
По сведениям источника, итальянский «Виртус» – ещё один вариант продолжения карьеры для Милутинова. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к сербскому центровому со стороны турецкого «Фенербахче».
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