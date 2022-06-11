Брэндон Дэвис близок к переходу в «Милан»
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Итальянский «Милан» согласовал контракт с центровым Брэндоном Дэвисом (30 лет, 208 см), который покинет «Барселону», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Американец выступал за каталонский клуб на протяжении трёх предыдущих сезонов.
В завершившемся сезоне Дэвис провёл в Евролиге 36 матчей, в которых набирал в среднем 9,9 очка, 3,7 подбора и 1,5 передачи.
Центровой помог «Барселоне» выиграть регулярный чемпионат Евролиги (21 победа, семь поражений), завоевать бронзовые медали Евролиги, а также выйти в финал чемпионата Испании. Финальная серия Ла Лиги до трёх побед между «Барселоной» и мадридским «Реалом» стартует в столице Каталонии на паркете «Палау Блауграна» в понедельник, 13 июня, в 22:00 мск.
Новость по темеБрэндон Дэвис не стал подписывать новый контракт с «Барселоной»
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