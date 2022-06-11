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«Виртус» близок к подписанию Мики и Делла Валле

«Виртус» близок к подписанию Мики и Делла Валле
Джордан Мики
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Итальянский «Виртус» близок к заключению соглашений на следующий сезон с американским форвардом Джорданом Мики (27 лет, 203 см) и итальянским защитником Амедео Делла Валле (29 лет, 194 см), сообщает BasketNews.

По информации источника, клуб из Болоньи выиграл соревнование за баскетболистов сразу у нескольких команд Евролиги, включая «Фенербахче». Сообщается, что в подписании Делла Валле, который самостоятельно заплатил за расторжение контракта с «Брешией», был особо заинтересован главный тренер «Виртуса» Серджо Скариоло.

В минувшем сезоне Мики защищал цвета «Зенита». Американец был признан лучшим «шестым» игроком регулярного сезона Единой лиги ВТБ и помог команде из Санкт-Петербурга впервые в истории стать чемпионом страны. В 18 играх статистика Мики составила в среднем 13,6 очка и 4,1 подбора.

Делла Валле в этом году удостоился награды MVP Серии А и занял вместе с «Брешией» третье место в регулярном чемпионате Италии (21 победа, 9 поражений). В 31 матче защитник в среднем набирал 18,0 очка, а также делал 3,8 передачи, 2,7 подбора и 1,3 перехвата.

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