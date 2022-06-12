Спанулис может возглавить клуб чемпионата Греции

Греческий «Перистери» начал переговоры с легендой Евролиги Вассилисом Спанулисом и рассматривает кандидатуру бывшего звёздного защитника «Олимпиакоса» на должность главного тренера, сообщает Sport24.gr. Если сделка состоится, клуб из Афин станет первым в тренерской карьере трёхкратного чемпиона Евролиги.



Ключевыми аспектами переговоров являются обязательное участие команды в Лиге чемпионов ФИБА или Еврокубке в следующем сезоне, а также бюджет. По информации источника, Спанулис просит на зарплаты игрокам около € 1 млн, в то время как руководство столичного клуба установило финансовую планку немного ниже.



Кроме того, 39-летний грек хочет видеть в «Перистери» защитника «Лариссы» Стефана Муди, а также своего экс-одноклубника по «Олимпиакосу» Октавиуса Эллиса, который в минувшем сезоне выступал за «Турк Телеком».



Спанулис также провёл переговоры с руководством «Промитеаса» из Патр, но предпочитает остаться в Афинах, чтобы находиться ближе к семье.



Помимо Спанулиса, столичный клуб рассматривает на должность главного тренера других греческих специалистов Илиаса Папатеодору, Илиаса Канцуриса, Янниса Кастритиса, Фотиса Такианоса, а также испанца Курро Сегуру.



По итогам сезона «Перистери» занял восьмое место в чемпионате Греции (10 побед, 14 поражений) и уступил в четвертьфинале плей-офф «Олимпиакосу» (0-2).

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