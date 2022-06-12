«Каршияка» продлила контракт с Сариджей

Турецкая «Каршияка» подписала новое трёхлетнее соглашение с главным тренером Уфуком Сариджей, сообщил президент клуба Тургай Бююккарджи.
Президент «Каршияки» в социальной сети опроверг слухи о том, что Сариджа согласовал контракт с испанской «Гран-Канарией», и объявил о продлении соглашения с 49-летним турецким специалистом до конца сезона-2024/25.
«Слухи о нашем тренере Уфуке Саридже не соответствуют действительности. У меня плохие новости для тех, кто утверждает обратное, и хорошие новости для нашего сообщества – еще 3 года с нами», – написал Бююккарджи в социальной сети.
Сариджа возглавлял команду из Измира с 2012 по 2016 годы. В сезоне-2013/14 он завоевал с «Каршиякой» Кубок страны, а в сезоне-2015/2016 привёл клуб к исторической победе в чемпионате Турции, обыграв в полуфинале «Фенербахче» и в финале «Анадолу Эфес». В июне 2019 года тренер вернулся в команду, заключив трёхлетний контракт.
В минувшем сезоне «Каршияка» под руководством Сариджи заняла седьмое место в регулярном чемпионате Турции (18 побед–12 поражений) и проиграла в четвертьфинальной серии плей-офф действующему чемпиону Евролиги «Анадолу Эфес» (1–2). В Лиге чемпионов ФИБА клуб из Измира не сумел пробиться в Топ 16, уступив в плей-офф будущему победителю турнира «Тенерифе» (1–2).
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