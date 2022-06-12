«Хочу быть основополагающим элементом франшизы». Уильямсон — о желании остаться в команде

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон признался, что хочет остаться в клубе.
«Я правда хочу играть в этой команде. Это не секрет. Мне кажется, я всегда говорил об этом. В настоящее время имеет значение только то, что я хочу быть основополагающим элементом своей франшизы. Для меня это был долгий год реабилитации и психологических сражений. Теперь я в порядке и готов приступить к работе», – цитирует Уильямсона ESPN.
Первый номер драфта НБА 2019 года пропустил весь сезон-2021/2022 из-за перелома правой ноги. Ходили слухи, что Зайон может выбрать другую команду для продолжения карьеры.
В апреле Уильямсон заявил, что подпишет долгосрочное соглашение с «Новым Орлеаном», если клуб сделает ему предложение. В межсезонье 21-летний баскетболист будет иметь право на максимальное продление контракта на пять лет и $ 186 млн.
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