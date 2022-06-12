«Чикаго» не заинтересован в обмене Вучевича на Гобера

Центровой «Чикаго Буллз» Никола Вучевич, скорее всего, останется в команде на следующий сезон. Ранее сообщалось, что клуб входит в число претендентов на приобретение центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Однако «быки» не заинтересованы в приобретении француза, информирует NBC Sports.
Никола Вучевич, который должен стать частью любой сделки по обмену Гобера, уверен в том, что останется в «Буллз». Четырёхлетнее соглашение черногорца с «Чикаго» рассчитано до конца сезона-2022/2023. По контракту Вучевич заработает $ 22 млн. В 73 матчах НБА минувшего сезона средняя статистика 31-летнего центрового составила 17,6 очка, 11,0 подбора и 3,2 передачи за игру.
Ожидается, что Вучевич поможет сборной Черногории в ближайших матчах квалификации Кубка мира — 2023 дома с Францией 1 июля и на выезде с Португалией 4 июля. Ранее 31-летний центровой защищал цвета своей страны на трёх чемпионатах Европы (2011, 2013 и 2017), а также в финальной стадии Кубка мира — 2019.
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